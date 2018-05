Foto: Eine Kirche in Italien, über dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Mit Blick auf das Programm der sich neu formierenden Regierung in Italien fordert FDP-Chef Christian Lindner Kanzlerin Angela Merkel (CDU) nun auf, ihren Kurs zu ändern. Weil sich die Rechtspopulisten in dem südeuropäischen Staat vom bisherigen Sparkurs in der EU abwenden wollen, solle Merkel ihrerseits an finanzielle Eigenverantwortung erinnern. “Statt mehr deutsche Mithaftung für italienische Banken in Aussicht zu stellen, sollte sie deutlich machen, dass Deutschland die Rückkehr zur Politik auf Pump nicht akzeptiert”, sagte Lindner “Bild” (Samstagausgabe).