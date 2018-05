Foto: US-Polizeiauto, über dts Nachrichtenagentur

Santa Fe (dts Nachrichtenagentur) – Bei einer Schießerei an einer US-High-School in der texanischen Stadt Santa Fe sind am Freitagmorgen (Ortszeit) mehrere Menschen getötet worden. In ersten Berichten war von mindestens acht Toten die Rede. Ein Verdächtiger wurde festgenommen.

“School shooting in Texas. Early reports not looking good. God bless all!”, twitterte US-Präsident Donald Trump.