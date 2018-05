Foto: Regen und Wind, über dts Nachrichtenagentur

Offenbach (dts Nachrichtenagentur) – Eine über Teilen Deutschlands tobende Unwetterzone hat sich am Sonntagabend in Richtung Süden verlagert. Der Deutsche Wetterdienst teilte mit, es gebe schwere Gewitter in einem Streifen vom Nordwesten bis in den Süden. Betroffen waren am Sonntagabend Teile der Bundesländer Bayern und Hessen.

Der Wetterdienst warnte vor Überflutungen von Kellern und Straßen, Schäden durch Hagelschlag an Gebäuden, Autos und landwirtschaftlichen Kulturen und örtlich Blitzschäden. Die Zahl der Unwetter nehme aber insgesamt ab. Am Muttertag war unter anderem der Flugverkehr am Airport Köln/Bonn beeinträchtigt worden, mehrere Maschinen mussten aufgrund widriger Wetterverhältnisse an umliegenden Flughäfen landen.