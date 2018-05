Foto: Alexander Graf Lambsdorff, über dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – FDP-Fraktionsvize Alexander Graf Lambsdorff hat einen “echten europäischen Grenzschutz” gefordert. “Wir müssen da raus aus diesem Klein-Klein”, sagte Lambsdorff am Sonntag dem Sender Phoenix am Rande des FDP-Parteitags in Berlin. “Wir brauchen einen echten europäischen Grenzschutz mit echten europäischen Beamten.”

Der Vorschlag der EU-Kommission für 5.000 bis 10.000 Beamte sei eine Dimension mit der man arbeiten könne. “Das unterstützt die FDP ausdrücklich”, so Lambsdorff. Bei einer so wichtigen Aufgabe müsse das ganze “auch wirklich europäisch” gemacht werden: “Und das heißt, europäische Grenzschutzbeamte einzustellen.”