Foto: SPD-Fahne, über dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Der Chef der Berliner Senatskanzlei und frühere Juso-Vorsitzende Björn Böhning soll offenbar als beamteter Staatssekretär zur Bundesregierung wechseln. Das berichtet der “Tagesspiegel” unter Berufung auf SPD-Kreise. Unklar blieb demnach zunächst, in welchem Ressort Böhning tätig werden soll.

In Parteikreisen hieß es, der SPD-Politiker sei als Staatssekretär im Ministerium für Arbeit und Soziales im Gespräch. Mit Böhning würde die designierte SPD-Vorsitzende und Fraktionschefin Andrea Nahles einen langjährigen Vertrauten in das für die SPD wichtige Ressort entsenden. Böhning selbst war laut Zeitung am Dienstagmorgen für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.