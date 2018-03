Kathmandu (dts Nachrichtenagentur) – In der nepalesischen Hauptstadt Kathmandu ist am Montag ein Passagierflugzeug der Fluggesellschaft US-Bangla Airlines aus Bangladesch abgestürzt. Der Vorfall habe sich gegen 14:20 Uhr Ortszeit (9:35 deutscher Zeit) bei der Landung auf dem Tribhuvan International Airport ereignet, berichtet die “Kathmandu Post”. Es war zunächst unklar, wie viele Personen sich an Bord befanden und ob es bei dem Absturz Todesopfer zu beklagen gab.

Dem Bericht zufolge wurden mindestens 17 verletzte Passagiere aus dem Flugzeug gerettet. Als Ursache für den Absturz werden laut Zeitung technische Probleme vermutet.