München (dts Nachrichtenagentur) – Die Bayern-SPD hat ihre Landeschefin Natascha Kohnen am Samstag zur Spitzenkandidatin für die Landtagswahl am 14. Oktober gekürt. Kohnen erhielt 94,8 Prozent der Stimmen. In Umfragen kommen die Sozialdemokraten in Bayern derzeit auf etwa 14 Prozent der Stimmen und liegen damit gleichauf mit den Grünen.

Die AfD wird bei etwa zehn Prozent gesehen, die CSU bei 42 Prozent. Unter diesen Umständen wären die Christlichsozialen auf einen Koalitionspartner angewiesen.