Foto: Wahlplakate mit Angela Merkel und Martin Schulz, über dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Der frühere SPD-Vorsitzende und Kanzlerkandidat Martin Schulz wird am kommenden Mittwoch in Berlin als Bundestagsabgeordneter bei der Kanzlerwahl für seine Kontrahentin Angela Merkel (CDU) stimmen. Schulz sagte “Bild am Sonntag”: “Ich werde an der Kanzlerinwahl teilnehmen und mit meiner Partei für eine Regierung stimmen, an deren Zustandekommen ich maßgeblich beteiligt war.” Schulz hatte sich nach seinem Verzicht auf das Außenministerium und seinem Rücktritt als SPD-Vorsitzender krank gemeldet und in seinen Heimatort Würselen zurückgezogen.

Dort kurierte er eine verschleppte Grippe aus. Nach seiner Genesung kehrt Schulz am Montag nach Berlin zurück und nimmt seine Arbeit als Bundestagsabgeordneter wahr.