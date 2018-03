Foto: Karim Onisiwo (Mainz 05), über dts Nachrichtenagentur

Mainz (dts Nachrichtenagentur) – Zum Auftakt des 26. Spieltags in der Fußball-Bundesliga hat Schalke in Mainz mit 1:0 gewonnen. Daniel Caligiuri besorgte in der 55. Minute den entscheidenden Siegtreffer – der auch die fast einzige Torchance markierte. In der Tabelle festigt Schalke damit seinen zweiten Tabellenplatz, der den Königsblauen dank nunmehr vier Punkten Abstand auf den BVB und auf Platz drei an diesem Spieltag auch nicht mehr genommen werden kann.

Mainz bleibt auf dem Relegationsplatz – allerdings mit sieben Punkten Abstand auf den HSV und einem weiteren auf Köln.