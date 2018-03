Foto: Hubertus Heil, über dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Der stellvertretende SPD-Fraktionschef Hubertus Heil soll im künftigen schwarz-roten Kabinett Bundesarbeitsminister werden. Das berichtete die “Welt” am Freitag auf ihrer Internetseite unter Berufung auf SPD-Kreise knapp zwei Stunden vor der offiziellen Bekanntgabe. Heil gehört dem Bundestag seit 1998 an, er stammt aus Niedersachsen und war 2017 zeitweise SPD-Generalsekretär.

Der bisherige Wirtschaftspolitiker habe unter anderem sehr gute Kontakte zu den Sozialpartnern, heißt es in Parteikreisen. Die SPD will an diesem Freitag um 10 Uhr ihre Kabinettsmitglieder vorstellen.