Foto: Polizeiabsperrung, über dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – In einer Wohnung im Berliner Ortsteil Alt-Hohenschönhausen ist am Mittwoch eine Jugendliche getötet worden. Die Mutter der 14-Jährigen hatte das Opfer am Nachmittag schwer verletzt in der Wohnung gefunden und die Rettungskräfte alarmiert, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen erlag die Jugendliche ihren schweren Verletzungen.

Die Polizei geht von einem Gewaltverbrechen aus. Die Hintergründe und das Tatgeschehen waren zunächst noch unklar. Die dritte Mordkommission des Landeskriminalamtes Berlin übernahm die Ermittlungen.