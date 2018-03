Foto: Fahnen von EU und Großbritannien, über dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – In der deutschen Wirtschaft wächst die Sorge vor einem unkontrollierten Brexit. “Verwerfungen in den Lieferketten und Märkten müssen frühzeitig verlässlich ausgeschlossen werden”, mahnt der Bundesverband der deutschen Industrie (BDI) in einem internen Papier zum Ausstieg Großbritanniens aus der Europäischen Union. Das berichtet das “Handelsblatt” (Montagsausgabe).

“Um das Vertrauen in den Märkten umgehend zu stabilisieren, sollten frühzeitig die Prinzipien der künftigen regulatorischen Kooperation festgelegt werden”, fordert der BDI. Diese Prinzipien sollten “zum beiderseitigen Nutzen den heutigen Binnenmarktbestimmungen entsprechen”. Es gelte, den “erreichten hohen Standard im Schutz von Umwelt und Gesundheit” beizubehalten. Das ist ein ganz entscheidender Punkt: Deutsche Unternehmen fürchten Wettbewerbsnachteile, wenn es den Briten gelänge, eine Sonderbehandlung für einzelne Branchen durchzusetzen. Die Zeit drängt. Ende März 2019 wird Großbritannien die EU verlassen. Schon im Oktober des laufenden Jahres muss ein Austrittsabkommen vorliegen. Doch wie es aussehen soll, ist immer noch unklar.