Foto: Thomas Müller (FC Bayern), über dts Nachrichtenagentur

Freiburg (dts Nachrichtenagentur) – Zum Abschluss des 25. Spieltages in der Fußball-Bundesliga haben die Bayern in Freiburg mit 4:0 gewonnen. Ein Eigentor von Freiburgs Alexander Schwolow lieferte in der 26. Minute den Startschuss, danach starteten die Bayern ihren Torreigen mit Treffern von Corentin Tolisso (29.), Sandro Wagner (55.) und Thomas Müller (69. Minute). Damit hat der Rekordmeister nach diesem Spieltag 20 Punkte Abstand auf den Tabellenzweiten.