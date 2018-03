Foto: Jens Spahn, über dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Der designierte Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat Union und SPD nach dem positiv ausgegangenen SPD-Mitgliederentscheid dazu aufgerufen, bei der weiteren Regierungsbildung keine Zeit mehr zu verlieren, um rasch Handlungsfähigkeit zu demonstrieren. “Jetzt heißt es: An die Arbeit!”, sagte der CDU-Politiker der “Bild” (Montagsausgabe). “Migration, Innere Sicherheit, Pflege und Digitalisierung – das sind die Themen, bei denen wir Vertrauen in die Handlungsfähigkeit unseres Staates zurückgewinnen wollen”, so Spahn.

Beim SPD-Mitgliedervotum hatten rund 66 Prozent für den Koalitionsvertrag gestimmt.