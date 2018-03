Foto: Euroscheine, über dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – 64 Prozent der Deutschen würden gerne wie in der Schweiz über die Gebühren für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk abstimmen. Das ergab eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Emnid für “Bild am Sonntag”. 30 Prozent der Befragten sagten demnach, dass sie sich einen entsprechenden Volksentscheid nach Schweizer Vorbild nicht wünschen.

6 Prozent der Befragten waren unschlüssig oder machten keine Angabe. Für die Umfrage hatte Emnid am 1. März genau 500 Personen befragt. Frage: “Die Schweiz stimmt am Sonntag in einem Volksentscheid über die Abschaffung der Gebühren für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk ab. Würden Sie sich eine solche Abstimmung auch in Deutschland wünschen?”