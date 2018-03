Foto: Alessandro Schöpf (Schalke), über dts Nachrichtenagentur

Gelsenkirchen (dts Nachrichtenagentur) – Am 25. Spieltag in der Fußball-Bundesliga hat Schalke gegen die Hertha mit 1:0 gewonnen und ist damit vorerst neuer Tabellenzweiter. Schalkes Marko Pjaca schoss in der 37. Minute den entscheidenden Treffer. Danach versuchte es die Alte Dame durchaus mit Offensive und hatte gegen Ende immer mehr Ballbesitz, aber immer weniger Torchancen.

Die weiteren Ergebnisse vom Samstagnachmittag: VfL Wolfsburg – Bayer Leverkusen 1:2, Eintracht Frankfurt – Hannover 96 1:0, FC Augsburg – 1899 Hoffenheim 0:2 und Hamburger SV – FSV Mainz 05 0:0.