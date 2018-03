Foto: Andrea Nahles, über dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Die SPD hat in der jüngsten Infratest-Umfrage wieder etwas zugelegt. Laut ARD-Deutschlandtrend würden 18 Prozent die Sozialdemokraten wählen, wenn am Sonntag Bundestagswahlen wären. Das ist ein Prozent mehr als in der letzten Woche und zwei Prozent mehr als beim historischen Tief vor zwei Wochen.

Die AfD legt im Vergleich zur Vorwoche ebenfalls um einen Punkt zu und kommt auf 15 Prozent. Die Union kommt laut Infratest-Umfrage auf 34 Prozent, die FDP auf 9 Prozent, die Linke auf 9 Prozent, die Grünen auf 11 Prozent. Für die Sonntagsfrage im Auftrag der ARD-Tagesthemen hatte Infratest dimap von Montag bis Mittwoch dieser Woche 1.502 Wahlberechtigte bundesweit befragt.