Foto: Frankfurter Wertpapierbörse, über dts Nachrichtenagentur

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) – Am Mittwoch hat der DAX nachgelassen. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 12.435,85 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 0,44 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. Gemeinsam versammelt am Ende der Kursliste waren kurz vor Handelsende die Energieriesen Eon und RWE. Beide Werte ließen zu diesem Zeitpunkt über zwei Prozent nach.

Berichte über einen möglichen Netzverkauf von Innogy an Eon sorgten zwar vorübergehend für ein Kursplus bei der RWE-Tochter, erfreuten aber weder die Aktionäre des einen noch des anderen Energieriesen. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Mittwochnachmittag schwächer. Ein Euro kostete 1,2200 US-Dollar (-0,29 Prozent).