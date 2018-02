Foto: SPD-Parkschild, über dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Wenige Tage vor dem Ende des SPD-Mitgliederentscheids spricht sich eine knappe Mehrheit von 56 Prozent der SPD-Anhänger für eine Neuauflage der Großen Koalition aus. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag des “Redaktionsnetzwerks Deutschland” (Donnerstagausgaben). Bei den Anhängern von CDU und CSU ist die Zustimmung zur GroKo größer.

63 Prozent der Unionsanhänger wünschen sich eine Neuauflage der bisherigen Regierungskonstellation. Gut bekommen würde ein solches Bündnis der SPD allerdings nicht, glauben viele Bürger. 50 Prozent der insgesamt 2.058 Befragten rechnen damit, dass die Sozialdemokraten im Falle einer erneuten Großen Koalition beim nächsten Urnengang schlechter abschneiden werden als bei der Bundestagswahl 2017. Wenn bereits am nächsten Sonntag abgestimmt würde, müsste die SPD im Vergleich zum September vergangenen Jahres (20,5 Prozent) herbe Verluste einstecken. Sie liegt in der aktuellen Wählergunst sogar nur noch gleichauf mit der AfD. Beide Parteien kommen zurzeit auf jeweils 16 Prozent. Die Union ist mit 32 Prozent stärkste Kraft. Grüne und Linke kommen auf je 12 Prozent. Die FDP liegt demnach bei 8 Prozent und verliert gegenüber der letzten Bundestagswahl 2,7 Prozentpunkte. Eine Mehrheit wünscht sich auch in Zukunft Sigmar Gabriel (SPD) als kommenden Außenminister. 66 Prozent der SPD-Anhänger wollen, dass der frühere SPD-Chef auch künftig im Außenamt das Sagen hat. Bei der Union liegt der Zustimmungswert mit 69 Prozent leicht darüber. Insgesamt wollen 55 Prozent der Befragten, dass Gabriel bei einer Neuauflage der Großen Koalition Außenminister bleibt.