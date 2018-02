Foto: Mario Götze (BVB), über dts Nachrichtenagentur

Dortmund (dts Nachrichtenagentur) – Zum Abschluss des 24. Spieltags in der Fußball-Bundesliga haben sich Dortmund und Augsburg mit einem 1:1 unentschieden getrennt. Dortmund ging in der 16. Minute durch Marco Reus in Führung und zeigte sich den Rest der Zeit von seiner schlechtesten Seite. Dementsprechend war der Ausgleichstreffer von Augsburgs Kevin Danso in der 73. Minute moralisch verdient.

Wegen Fanprotesten gegen den neuen Montagstermin blieb ein Drittel des Stadions, also über 20.000 Plätze, leer – obwohl alle Karten verkauft waren.