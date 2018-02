Foto: Leserin mit Bild-Zeitung, über dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Ulrich Kelber (SPD), Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesjustizministerium, hat seine Vorwürfe gegen Zeitungen des Springer-Verlags zurückgezogen. Sein “persönlicher Infobrief” sei “weder mit dem Ministerium noch mit der Fraktion abgesprochen”, sagte Kelber der “Bild” (Montagsausgabe). Er habe in dem Online-Schreiben “sehr zugespitzt” formuliert.

“Die von mir verwendeten Begriffe `rassistisch` und `völkisch` sind dabei allerdings falsch und unzutreffend. Diese Formulierungen tun mir leid. Ich nehme sie ausdrücklich zurück.” Sein “wöchentlicher persönlicher Infobrief” sei eine wütende Reaktion darauf gewesen, “dass `Bild` und `Welt` mit ihrer Themenwahl und -gewichtung eine Politikverdrossenheit befeuern, die am Ende ungewollt der AfD in die Hände spielen wird”, sagte Kelber der Zeitung. Wörtlich hatte Kelber auf seiner Website erklärt: “`Bild` war schon immer rassistisch, anti-liberal und populistisch.” Die Springer-Publikationen “Bild” und “Welt” seien “die Sprachrohre für die AfD-Ideologie geworden. Wichtige Themen und Auseinandersetzungen, z.B. über Wohnungspolitik, Gesundheitssystem, Bildung etc. werden durch regelrecht völkische Themenwahl verdrängt. Das ist nichts anderes als ein Angriff auf die liberale Demokratie.”