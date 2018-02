Foto: Cem Özdemir, über dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Die AfD hat angekündigt, gegen die Bundestagsrede des Grünen-Politikers Cem Özdemir Beschwere einzulegen. Bernd Baumann, Erster Parlamentarischer Geschäftsführer der AfD-Fraktion, sagte der “Bild am Sonntag”: “Wir werden die Rede von Cem Özdemir, in der er die AfD-Abgeordneten als Rassisten bezeichnet hat, offiziell zum Thema im Ältestenrat machen.” Özdemir zeigte sich unbeeindruckt. Er sagte “Bild am Sonntag”: “Ich sehe möglichen Vorwürfen seitens der AfD sehr gelassen entgegen. Die AfD radikalisiert sich gerade wie im Zeitraffer und für alle deutlich sichtbar.”

Er freue sich und sei dankbar “über die riesige Unterstützung aus der ganzen Breite unserer Gesellschaft, die ich nach meiner Rede erfahren durfte”.