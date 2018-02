Foto: Sigmar Gabriel, über dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – 72 Prozent der Deutschen würden es befürworten, wenn Sigmar Gabriel auch in Zukunft Außenminister bliebe. 17 Prozent der Befragten würden sich einen anderen Außenminister wünschen, wenn die Koalition aus Union und SPD zustande kommt, so eine Infratest-Umfrage für das ARD-Morgenmagazin. Infratest hatte am 20. und 21. Februar genau 1.052 Wahlberechtigte befragt.

Die Frage lautete: “Falls die Koalition aus Union und SPD zustande kommt, könnte die SPD weiterhin den Außenminister stellen. Würden Sie es begrüßen, wenn Sigmar Gabriel Außenminister bleibt oder nicht?”