München (dts Nachrichtenagentur) – Wolf Schumacher, ehemaliger Vorstandschef des Wiesbadener Immobilienfinanzierers Aareal Bank, wird neuer Aufsichtsratschef der BayernLB. Eine Sprecherin von Bayerns Finanzminister Markus Söder bestätigte am Donnerstag entsprechende Informationen der “Süddeutschen Zeitung” (Freitagsausgabe). Söder und Sparkassenpräsident Ulrich Netzer hätten sich bereits auf Schumacher geeinigt. Dieser folgt auf Gerd Häusler, der nach Ablauf seines Mandats im April 2018 nicht mehr zur Verfügung steht.

Nach insgesamt fast neun Jahren in verschiedenen Funktionen der Bank will sich Häusler anderen Aufgaben widmen. Mit Schumacher wird ein erfahrener Banker Chefkontrolleur der BayernLB, einer der wichtigsten Beteiligungen des Freistaates und der regionalen Sparkassen. Der Aufsichtsratschefposten bleibt damit weiterhin unpolitisch besetzt. Während Landesbanken zu früheren Zeiten oft von den jeweiligen Finanzministern kontrolliert wurden, gilt dies spätestens seit der Finanzkrise nicht mehr als opportun. Die Aareal Bank hat der 1958 in Freiburg im Breisgau geborene Schumacher nach landläufiger Meinung erfolgreich durch die Finanzkrise geführt. Im Herbst 2015 legte der promovierte Jurist sein Amt in Wiesbaden nieder.