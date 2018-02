Foto: Winterlandschaft, über dts Nachrichtenagentur

Offenbach (dts Nachrichtenagentur) – In ganz Deutschland werden zu Beginn der nächsten Woche die Temperaturen wohl auch tagsüber deutlich unter null Grad bleiben. Bereits am Mittwoch und Donnerstag dieser Woche soll es in den Nächten sowie in den Frühstunden in einigen Teilen Deutschlands schon unter -10 Grad kalt sein. Ab Sonntag erfasst der Dauerfrost dann ganz Deutschland, so der Deutsche Wetterdienst.

Zuerst den Norden, Osten und die Mitte, spätestens ab Montag dann auch weite Teile Südwestdeutschlands. An der Ostsee sollen stellenweise über 10 Zentimeter Neuschnee möglich sein, so der Wetterdienst.