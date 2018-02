Foto: Annegret Kramp-Karrenbauer, über dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Die designierte CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer will ihrer Partei wieder ein klares Profil geben. In der Vergangenheit sei zu oft nur “aus Notwendigkeiten heraus” entschieden und zu wenig in der Partei diskutiert worden, sagte sie am Dienstag dem Deutschlandfunk. Man müsse die Partei und das Land stabilisieren, um einen “handlungsfähigen und konsequenten Staat” zu demonstrieren – auch als Antwort auf einen aufstrebenden Populismus in Deutschland.

Diskussions- und Handlungsbedarf in der Anpassung des Grundsatzprogramms sieht die bisherige saarländische Ministerpräsidentin etwa in der Digitalisierung, der Vereinbarkeit von Familie und Beruf und in der Integrationspolitik. Ihr konservatives Profil habe die CDU nicht verloren. Eine konservative Antwort könne jedoch nicht die der 50er-Jahre sein, so Kramp-Karrenbauer.