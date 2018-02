Foto: Yann Sommer (Borussia Mönchengladbach), über dts Nachrichtenagentur

Mönchengladbach (dts Nachrichtenagentur) – Zum Abschluss des 23. Spieltags in der Fußball-Bundesliga hat Dortmund in Mönchengladbach mit 1:0 gewonnen. Marco Reus schoss in der 32. Minute durch einen sehenswerten Schlenzer den Siegtreffer. Danach hatte der BVB Glück – denn insbesondere in der zweiten Halbzeit war Gladbach klar die spielbestimmende Mannschaft, es fehlte nur der verdiente Ausgleich, trotz mehrerer Großchancen.

Zudem wurde den Galdbachern ein Elfmeter verwehrt. In der Tabelle ist Dortmund damit wieder auf Platz zwei – allerdings mit 19 Punkten Abstand zu den Bayern. Es folgen mit je zwei Punkten Abstand Leverkusen und Leipzig auf den Rängen drei und vier. Für Mönchengladbach ist es die vierte Niederlage ohne eigenes Tor in Folge.