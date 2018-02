Foto: Spieler von Greuther Fürth, über dts Nachrichtenagentur

Düsseldorf (dts Nachrichtenagentur) – Am 23. Spieltag in der 2. Bundesliga hat Spitzenreiter Fortuna Düsseldorf ein Unentschieden gegen die SpVgg Greuther Fürth gerettet – 1:1 das Resultat. Die Gäste aus Fürth waren in der 10. Minute durch Maximilian Wittek in Führung gegangen, erst in der 77. Minute gelang der Ausgleich durch Takashi Usami. Damit bleibt Düsseldorf auf Platz eins der Tabelle.

Die weiteren Ergebnisse aus der 2. Liga vom Samstagmittag: FC Ingolstadt – FC St. Pauli 0:1, Arminia Bielefeld – SV Darmstadt 98 2:0, Holstein Kiel – FC Erzgebirge Aue 2:2.