Pyeongchang (dts Nachrichtenagentur) – Bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang hat das Rennrodler-Duo Tobias Wendl und Tobias Arlt Gold im Doppelsitzer geholt. Bronze ging an das eigentlich favorisierte deutsche Duo Toni Eggert und Sascha Benecken.