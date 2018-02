Pyeongchang (dts Nachrichtenagentur) – Rennrodlerin Natalie Geisenberger hat bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang Gold im Einzel-Wettbewerb gewonnen. Silber ging an Dajana Eitberger aus Ilmenau. Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Details.