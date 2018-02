Foto: Olympia 2018, Kim Sunjoo/korea.net, Lizenztext: dts-news.de/cc-by

Pyeongchang (dts Nachrichtenagentur) – Rennrodler Felix Loch hat bei den Olympischen Winterspielen in Südkorea am Sonntag überraschend eine Medaille im Einsitzer verpasst und ist nur Fünfter geworden – sein Teamkollege Johannes Ludwig fuhr hingegen auf Bronze. Im 2. und 3. Lauf war Loch noch Bahnrekord in Pyeongchang gefahren, ein weiterer Triumph wäre sein dritter Olympiasieg in Folge gewesen. Nach der berüchtigten Kurve 9 hatte Loch offenbar zu stark korrigiert und danach Probleme, den Schlitten wieder gerade zu bekommen.

Der Österreicher David Gleirscher gewann Gold, der US-Fahrer Christopher Mazdzer Silber. Im Medaillenspiegel ist Deutschland dennoch mit drei Goldmedaillen und nunmehr einmal Bronze auf Platz eins, nachdem Biathlet Arnd Peiffer am Sonntag unerwartet Olympiasieger wurde.