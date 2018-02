Foto: Rettungsdienst, über dts Nachrichtenagentur

Halle (Saale) (dts Nachrichtenagentur) – Bei einem schweren Unfall im Burgenlandkreis in Sachsen-Anhalt sind am frühen Sonntagmorgen mindestens drei Menschen ums Leben gekommen. Ein 18-jähriger Fahrzeugführer war gegen 2 Uhr auf der B 180 bei Zeitz mit dem Auto von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der Fahrer sowie eine 17-jährige Mitfahrerin verstarben noch an der Unfallstelle.

Drei weitere Insassen wurden zum Teil schwerverletzt in Krankenhäuser verbracht. Eine weitere 17-jährige Insassin verstarb erlag dort später ihren Verletzungen. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauerten an, teilte die Polizei in Halle (Saale) mit.