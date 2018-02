Foto: Thomas Müller (FC Bayern), über dts Nachrichtenagentur

München (dts Nachrichtenagentur) – In der Samstagabendpartie des 22. Bundesliga-Spieltages haben die Bayern gegen Schalke mit 2:1 gewonnen. Robert Lewandowski schoss die Gastgeber schon in der 6. Minute in Führung, Schalke konnte in der 29. Minute zunächst durch Franco Di Santo ausgleichen, doch Thomas Müller legte nur sieben Minuten später wieder nach. Schalke spielte offensiv und risikofreudig – aber war bei der Chancenverwertung nicht so routiniert wie der Rekordmeister.

In der Tabelle sind die Bayern damit weiterhin mit 18 Punkten Vorsprung auf Platz eins, es folgen Leipzig, Dortmund, Frankfurt, Leverkusen und Schalke.