Foto: Mario Götze (BVB), über dts Nachrichtenagentur

Dortmund (dts Nachrichtenagentur) – Am 22. Spieltag in der Fußball-Bundesliga hat Dortmund gegen Hamburg mit 2:0 gewonnen. Hamburg zeigte eigentlich eine gute Ausdauer, aber die individuelle Klasse der Dortmunder war überlegen. Michy Batshuayi traf in der 49. Minute, Mario Götze machte in der zweiten Minute der Nachspielzeit den Sieg für den BVB klar.

Die Hamburger bleiben damit auf dem vorletzten Tabellenplatz, Dortmund schiebt sich auf Rang drei. Die weiteren Ergebnisse vom Samstagnachmittag: 1899 Hoffenheim – FSV Mainz 05 4:2, Eintracht Frankfurt – 1. FC Köln 4:2, Bayer Leverkusen – Hertha BSC 0:2, Hannover 96 – SC Freiburg 2:1.