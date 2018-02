Pyeongchang (dts Nachrichtenagentur) – Die Olympischen Winterspiele 2018 haben begonnen. Südkoreas Präsident Moon Jae-in erklärte die Spiele in Pyeongchang für eröffnet. Knapp 3.000 Athleten aus 92 Nationen kämpfen um 102 Goldmedaillen.

Die Teams aus Nord- und Südkorea liefen am Freitag in einem historischen Akt gemeinsam in das Stadion ein. Die Olympischen Winterspiele dauern bis 25. Februar. Es sind nach den Sommerspielen 1988 in Seoul die zweiten Olympischen Spiele in Südkorea.