Foto: Frankfurter Wertpapierbörse, über dts Nachrichtenagentur

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) – Der DAX hat am Donnerstagmittag weiter nachgelassen. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit 12.453 Punkten berechnet, ein Abschlag in Höhe von 1,1 Prozent im Vergleich zum Mittwochsschluss. Auch bei Commerzbank-Aktionären verflog die Euphorie vom Morgen, als zwar ein Gewinneinbruch gemeldet wurde, der aber schwächer ausfiel als von vielen befürchtet.

Am Mittag war die Bankenaktie noch rund ein Prozent im Plus, nach über vier Prozent zu Handelsbeginn. Stattdessen setzten sich Aktien von RWE an die Spitze der Kursliste. Am kräftigsten bergab ging es für Lufthansa, Infineon und BASF. Der Nikkei-Index hatte zuletzt zugelegt und mit einem Stand von 21.890,86 Punkten geschlossen (+1,13 Prozent). Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Donnerstagnachmittag etwas schwächer. Ein Euro kostete 1,2235 US-Dollar (-0,15 Prozent).