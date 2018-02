Foto: Katarina Barley, über dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Die geschäftsführende Familien- und Arbeitsministerin Katarina Barley (SPD) will Noch-SPD-Chef Martin Schulz eine “Atempause” gönnen. Was Schulz im letzten Jahr “auch menschlich” durchgemacht habe, wolle sie nicht vielen Menschen zumuten, sagte Barley im “Deutschlandfunk” auf die Frage, ob der Wechsel von der Parteispitze ins Außenministerium legitim sei. Es sei “natürlich nicht glücklich”, dass Schulz noch vor einigen Monaten angekündigt habe, niemals in ein Kabinett unter Merkel einzutreten.

Sie wünsche sich aber, dass nun weniger über Personal, sondern mehr über die von der SPD erfolgreich ausgehandelten Inhalte debattiert werde, so Barley. Denjenigen unter den Jusos, die die “NoGroKo”-Kampagne gestartet haben, hätte man auch den demokratischen Sozialismus vorlegen können und sie hätten dennoch dagegen gestimmt.