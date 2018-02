Foto: Lufthansa-Maschinen am Flughafen, über dts Nachrichtenagentur

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) – Die Lufthansa und die Gewerkschaft Verdi haben am Mittwoch für rund 28.000 Bodenmitarbeiter in Deutschland langfristige neue Tarifverträge geschlossen. Dabei wurde eine Erhöhung der Vergütung von insgesamt bis zu sechs Prozent vereinbart, teilte die Fluggesellschaft mit. Der Tarifvertrag gelte bis zum 30. September 2020. Die Einigung steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der zuständigen Gremien.

Die Vergütungserhöhung soll in zwei Schritten erfolgen: Am 1. Februar 2018 um drei Prozent, sowie am 1. Mai 2019 um weitere bis zu drei Prozent. Die zweite Erhöhung soll allerdings abhängig von der Ertragsentwicklung sein, mindestens jedoch 1,8 Prozent betragen.