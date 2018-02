Foto: Unicef, über dts Nachrichtenagentur

New York (dts Nachrichtenagentur) – Im Januar sind bei den Konflikten im Nahen Osten und in Nordafrika mindestens 83 Kinder getötet worden. Alleine 59 der 83 Kinder starben im Syrien-Konflikt, die anderen 24 Kinder starben in Palästina, Libyen, Irak und Jemen. “Es ist einfach nicht hinnehmbar, dass Kinder weiterhin jeden Tag getötet und verletzt werden”, sagte Geert Cappelaere, der UNICEF-Regionaldirektor für den Nahen Osten und Nordafrika, über die Zahlen und sprach von einem “dunklen Monat”.

“Diese Kinder haben den höchsten Preis für Kriege bezahlt, für die sie absolut keine Verantwortung tragen”, fügte er hinzu.