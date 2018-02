Foto: Andreas Voglsammer (Arminia Bielefeld), über dts Nachrichtenagentur

Bielefeld (dts Nachrichtenagentur) – Am 21. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga haben sich Arminia Bielefeld und der 1. FC Union Berlin mit 1:1 unentschieden getrennt. Das erste Tor der Partie erzielte der Berliner Steven Skrzybski in der 16. Spielminute. Konstantin Kerschbaumer schoss in der 53. Minute den Ausgleichstreffer.

Insgesamt ist das 1:1-Unentschieden ein gerechter Ausgang einer temporeichen Partie. Die Gastgeber sind mit 30 Punkten auf Platz acht der Tabelle und die Gäste aus Berlin stehen mit 28 Punkten auf dem zehnten Tabellenplatz.