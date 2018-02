Foto: Händler an einer Wertpapierbörse, über dts Nachrichtenagentur

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) – Der DAX ist am Montag mit einem Minus in den Handel gestartet. Kurz nach 9:30 Uhr wurde der Index mit 12.679 Punkten berechnet, 0,83 Prozent niedriger als zum Freitagsschluss. Dabei waren alle Werte im roten Bereich, die größten Abschläge gab es allerdings bei Lufthansa, Prosieben und Linde.

Nachdem die vierte Verhandlungsrunde zwischen Verdi und Lufthansa vergangene Woche ohne Ergebnis zu Ende gegangen war, will sich die Verdi-Konzerntarifkommission am Dienstag zu internen Beratungen treffen. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Montagmorgen etwas stärker. Ein Euro kostete 1,2456 US-Dollar (+0,19 Prozent).