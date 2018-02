Foto: SPD-Logo im Willy-Brandt-Haus, über dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Die Verhandlungen über eine Große Koalition werden am Montag fortgesetzt. Es solle keine Nachtsitzung geben, sagte SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil am Sonntagabend um kurz nach 19 Uhr im Willy-Brandt-Haus in Berlin. Die Koalitionsverhandlungen sollen um 10 Uhr am selben Ort fortgesetzt werden.

Zwar hätten sich Union und SPD in vielen Punkten geeinigt, allerdings gebe es auch Themen, “bei denen die Parteien voneinander entfernt sind”, so Klingbeil. Eigentlich sollten die Koalitionsverhandlungen am Sonntagabend abgeschlossen werden.