Foto: Polizeistreife im Einsatz, über dts Nachrichtenagentur

Straubing (dts Nachrichtenagentur) – In Niederbayern ist am Samstag ein 56-Jähriger bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Drei weitere Personen wurden schwer verletzt und in naheliegende Krankenhäuser gebracht, teilte die Polizei mit. Der Unfall hatte sich auf der B 20 ereignet.

Ein 49-jähriger Autofahrer ist aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten und stieß dort frontal mit einem Pkw des 56-Jährigen zusammen. Durch den Zusammenprall wurde der 56-jährige Fahrer eingeklemmt und starb noch an der Unfallstelle. Beide Fahrzeuge waren jeweils mit Fahrer und Beifahrer besetzt. An den beiden Fahrzeugen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von circa 30.000 Euro.