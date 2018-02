Heidelberg (dts Nachrichtenagentur) – Der Vorstandsvorsitzende des Deutschen Krebsforschungszentrums (DKFZ) in Heidelberg, Michael Baumann, sieht in der Vorbeugung ein zentrales Element im Kampf gegen Krebs. “Würden alle heute bekannten Möglichkeiten der Prävention konsequent umgesetzt, ließe sich die Zahl der Krebsfälle um etwa 40 Prozent senken”, sagte Mediziner dem “Mannheimer Morgen” (Samstagsausgabe). Die Maßnahmen zur Vorbeugung seien bekannt: “nicht rauchen, wenig Alkohol, ein körperlich aktiver Lebensstil bei normalem Körpergewicht, konsequenter Sonnenschutz sowie Früherkennungsuntersuchungen und Impfungen”, so Baumann.

Mit Blick auf den Weltkrebstag am Sonntag sagte Baumann: “Ein Wundermedikament, mit dem alle Krebserkrankungen geheilt werden können, wird es in nächster Zeit nach meiner Einschätzung leider nicht geben.”