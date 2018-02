Foto: HAVAG-Straßenbahnhaltestelle, über dts Nachrichtenagentur

Halle (Saale) (dts Nachrichtenagentur) – Der Mitteldeutsche Verkehrsverbund (MDV) wird erweitert. Das berichtet die “Mitteldeutsche Zeitung” (Freitagsausgabe). Von Dezember 2019 an soll der einheitliche Nahverkehrs-Tarif im Großraum Halle/Leipzig auch in Dessau-Roßlau sowie in den Kreisen Anhalt-Bitterfeld und Wittenberg gelten, allerdings nur im Zugverkehr.

Entsprechende Pläne hat der MDV-Aufsichtsrat am Donnerstag gebilligt. Für Zugpendler aus dem Osten Sachsen-Anhalts mit Ziel Halle oder Leipzig wird die Fahrt damit einfacher. Selbst wenn sie am Ziel noch mit dem Bus oder mit der Straßenbahn weiterfahren müssen, benötigen sie künftig nur noch ein Ticket.