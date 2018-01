Foto: Polizeistreife im Einsatz, über dts Nachrichtenagentur

Riedenberg (dts Nachrichtenagentur) – Auf einer Staatsstraße in der Nähe der Gemeinde Riedenberg im unterfränkischen Landkreis Bad Kissingen ist am Dienstagmorgen eine 24 Jahre alte Frau bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Die junge Frau hatte gegen 06:20 Uhr die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren und war in den Gegenverkehr geraten, teilte die Polizei mit. Dort stieß mit einem entgegenkommenden Pkw zusammen.

Die Frau wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und erlag noch am Unfallort ihren schweren Verletzungen. Der 53-jährige Fahrer des zweiten beteiligten Pkw wurde mit schweren Verletzungen nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Zum Unfallzeitpunkt war die Fahrbahn aufgrund überfrierender Nässe teils spiegelglatt.