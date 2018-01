Foto: Flüchtlingsfamilie in einer “Zeltstadt”, über dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Der Präsident des Kinderschutzbundes, Heinz Hilgers, hat Union und SPD aufgefordert, in ihren Koalitionsverhandlungen die Wiedereinführung des Familiennachzugs für Flüchtlinge mit eingeschränktem Schutzstatus zu beschließen. Deutschland habe alle internationalen Abkommen unterschrieben, Familien in Not unbürokratisch zu helfen, sagte Hilgers der “Rheinischen Post” (Dienstagsausgabe). Schon ein eingeschränkter Schutz habe nichts mit unbürokratischem Vorgehen zu tun.

Deutsche Politiker sprächen in anderen Ländern über Menschenrechte, sollten sie dann aber auch in Deutschland umsetzen. “Menschenrechte sind nicht nur für Schönwetterzeiten”, sagte Hilgers. “Kinder, die von ihren Familien getrennt sind, leiden furchtbar. Die Kinder, um die es geht, sind außerdem durch Flucht und Krieg traumatisiert. Sie alle brauchen ihre Familie umso mehr.” Es handele sich um vergleichsweise wenige Menschen. Der Familiennachzug ist bis zum 11. März ausgesetzt und soll es nach dem Willen der Union vorerst auch bleiben. Die SPD drängt darauf, die Frist nur noch bis zum 31. Juli dieses Jahres zu verlängern.