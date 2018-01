Foto: Hans-Christian Ströbele, über dts Nachrichtenagentur

Hannover (dts Nachrichtenagentur) – Der Grünen-Mitbegründer Hans-Christian Ströbele hat sich trotz Skepsis positiv über die neue Realo-Doppelspitze der Partei mit Annalena Baerbock und Robert Habeck geäußert. “Ich werde sie daran messen, was sie machen”, sagte Ströbele am Rande der Grünen-Bundesdelegiertenkonferenz in Hannover dem Fernsehsender Phoenix. Er kritisierte zwar, dass nicht beide Flügel der Grünen im Bundesvorstand vertreten seien, aber beide neuen Bundesvorsitzenden hätten gute Reden gehalten, wobei besonders Habecks Rede ihn überrascht habe.

“Er ist sich der Tradition bewusst, aus der die Grünen gekommen sind.” Die Oppositionsarbeit werde für die Grünen als kleinste Bundestagsfraktion bei einer Neuauflage der Großen Koalition “unendlich viel schwerer”, sagte Ströbele. “Da kommt es sehr auf die Inhalte an.” Die Grünen müssten Ideen liefern und Inhalte zur Problemlösung benennen – und zwar “laufend, durchdacht und nicht zu kleinteilig”. Ob eine Große Koalition bei Zustandekommen vier Jahre lang hält, daran hegt Ströbele “große Zweifel”.