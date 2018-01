Foto: Zwei Männer surfen im Internet, über dts Nachrichtenagentur

Issy-les-Moulineaux (dts Nachrichtenagentur) – Gernot Bauer, Sportchef von Eurosport, ist von Streaming-Angeboten überzeugt. “Das ist die Zukunft”, sagte Bauer der “Westdeutschen Allgemeinen Zeitung”. “Ich glaube, dass wir gerade in einer Umbruchphase leben, wo die alte, analoge Welt besteht, die digitale aber mit großen Schritten kommt.”

Bauer sagte im Bezug auf den Eurosport-Player: “Wenn man jetzt nicht in solche Produkte investiert, bleibt man auf der Strecke. Wir sind mit diesem Projekt ein Risiko eingegangen und wissen, dass es etwas ist, was die Fußballfans erst lernen müssen.” Die Fehler, die beim Einstand des Eurosport-Players aufgetreten waren, habe man identifiziert, behoben und seitdem nicht mehr beobachtet, so der Sportchef des Unternehmens.