Foto: HSV-Fans, über dts Nachrichtenagentur

Hamburg (dts Nachrichtenagentur) – Der auch in dieser Saison abstiegsbedrohte HSV hat Bernd Hollerbach als neuen Trainer verpflichtet. Der Club habe sich mit dem Fußballlehrer auf einen Vertrag bis 30. Juni 2019 geeinigt, teilte der Verein am Montag mit. Noch am selben Tag soll der neue Coach sein erstes Training leiten.

Am Vortag war Markus Gisdol als Trainer entlassen worden. Nach 19 Spieltagen in der Fußball-Bundesliga steht der HSV mit 15 Punkten auf dem vorletzten Tabellenplatz. Hollerbach hatte von 2014 bis 2017 die Würzburger Kickers trainiert. Vorher war er unter anderem Co-Trainer in Wolfsburg und auf Schalke.